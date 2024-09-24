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07:52, 24 сентября 2024Россия

Священник задался вопросом о наличии груди у некормящих россиянок

Священник Ткачев: не кормившим детей молоком женщинам не нужна грудь

Фото: Belkin Alexey / news.ru/ Global Look Press

Не кормившим детей молоком россиянкам не нужна грудь. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, фрагмент проповеди которого опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

Священник сказал, что внутренние половые органы, которые он назвал утробой, даны женщине для родов, а грудь — для вскармливания. Тем россиянкам, которые не кормили детей молоком, грудь не нужна подчеркнул он.

«Лучше бы ты была мальчиком. (...) Зачем бесполезное все?» — задался вопросом Ткачев и пожелал, чтобы такие женщины родили и кормили бы своих детей.

Ранее в Русской православной церкви сравнили суррогатное материнство с проституцией. Там заявили, что вынашивание чужих детей толкает россиянок на бедность и отсутствие мужской поддержки.

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      Алан Босиков
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