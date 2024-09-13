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10:44, 13 сентября 2024Россия

В РПЦ сравнили суррогатное материнство с проституцией

Священник РПЦ Максим Миняйло сравнил суррогатное материнство с проституцией
Максим Миняйло (в центре)

Максим Миняйло (в центре). Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло сравнил суррогатное материнство с проституцией. В интервью Четвертому каналу представитель РПЦ заявил, что церковь относится к явлению отрицательно.

По словам Миняйло, суррогатное материнство является эксплуатацией богатыми слоями населения человеческого тела и «даже его души».

Протоиерей убежден, что на суррогатное материнство женщин толкает бедность и отсутствие поддержки со стороны мужчин.

«Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин — гражданок России — защитил от этих посягательств. Это самый худший вид проституции», — обозначил священник.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, женщинам нельзя делать аборт, потому что они не знают, кто может родиться — «возможно, великий человек».

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      Елена Торубарова
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