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14:02, 12 июля 2025Ценности

Девушка Дурова дала совет по соблазнению миллиардера

Девушка Павла Дурова посоветовала развиваться для привлечения миллиардера
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images for amfAR

Чтобы привлечь внимание миллиардера, женщина должна развиваться. Такой совет дала девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), отвечая на вопрос о том, как соблазнить богатого человека.

«На самом деле вопрос должен звучать так: "Как мне стать кем-то, кто привлечет настоящую любовь?" Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — написала Вавилова.

Она посоветовала автору вопроса перестать гоняться за статусными людьми и начать изменения с себя. По ее словам, именно в этот момент «произойдет магия».

Ранее Вавилова показала откровенное селфи из тренажерного зала. Она позировала, сидя перед зеркалом в лиловой спортивной форме. Комплект включал в себя бра-топ на тонких бретелях и с глубоким декольте и мини-шорты с завышенной талией.

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