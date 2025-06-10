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09:06, 10 июня 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала откровенное фото

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное декольте на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Vavia’s

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Избранница предпринимателя продемонстрировала селфи из тренажерного зала. Она позировала, сидя перед зеркалом в лиловой спортивной форме. Комплект включал в себя бра-топ на тонких бретелях и с глубоким декольте и мини-шорты с завышенной талией.

Также девушка надела высокие белые носки и кроссовки и взяла в руки стакан с напитком зеленого цвета. «Решила пить сок сельдерея каждое утро в течение двух недель — посмотрим, что получится», — указала в подписи автор поста.

В мае сообщалось, что Павел Дуров за 400 тысяч долларов купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме.

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