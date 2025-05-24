Дуров купил своей девушке роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов

Дуров потратил 400 тысяч долларов на роль в фильме для своей девушки Вавиловой

Основатель соцсети «‎ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей девушке Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов. Об этом возлюбленная предпринимателя рассказала своим подписчикам в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Постановкой будущей картины займется обладатель двух премий «‎Оскар» Спайк Ли. В данный момент информации о том, кого сыграет Вавилова, нет.

Дуров приобрел право на съемки в фильме в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследования СПИДа. Потраченные миллионером средства будут отправлены на благотворительность.

Ранее в Госдуме Павлу Дурову посоветовали как можно скорее покинуть Францию. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заметил, что нежелание основателя Telegram идти на уступки французским спецслужбам может обернуться плохими последствиями в будущем.