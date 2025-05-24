В Госдуме обратились к Дурову с одним советом

Депутат Журавлев посоветовал основателю Telegram Дурову покинуть Францию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с одним советом. По мнению депутата, Дурову следует покинуть Францию, чтобы вновь не оказаться «в застенках». Своим видением парламентарий поделился с РИА Новости.

Журавлев отметил, что Дуров рискует, поскольку не идет на уступки французским спецслужбам. Неизвестно, что и кому пообещал основатель Telegram во французской тюрьме, однако можно догадываться об этом по отрывочным сведениям, пояснил депутат.

«Он сам рассказал, что DGSE, внешняя разведка, требовала, чтобы Telegram организовал кампанию против правых политиков в Румынии», — заметил Журавлев в беседе с агентством.

До этого Дуров обвинил главу разведки Франции Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии.