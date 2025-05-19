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07:24, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

Дуров обвинил главу разведки Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Этой весной в Salon des Batailles отеля Hôtel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе

Павел Дуровсоздатель мессенджера Telegram

Также ранее, 18 мая, Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты в Румынии, сопроводив свой пост эмодзи в виде багета. «Я категорически отказался. Telegram не будет блокировать румынские политические каналы. Нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы», — написал он в своем канале.

Также предприниматель сменил свое франкоязычное имя пользователя в Telegram на англоязычное — Pavel Durov.

В Румынии обвинили Россию во вмешательстве в выборы

В Министерстве иностранных дел Румынии сообщили, что во втором туре выборов обнаружили «признаки вмешательства России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что выборы президента Румынии, в ходе которых якобы обнаружили «признаки российского вмешательства», сложно назвать выборами.

Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

В марте Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. В стране заявили о связи политика с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Обвиняют нашу страну в причастности какой-то к Джорджеску, это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение. Джорджеску также, кстати, импонировал и [президент США Дональд] Трамп, и идеи трампизма

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

В Румынии подвели итоги президентских выборов

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам обработки 100 процентов голосов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, Дан набрал 53,6 процента голосов. Его конкурента, представителя партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона, поддержали 46,4 процента избирателей. Он уже признал поражение и поздравил соперника с победой.

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Также еще до объявления официальных результатов Дана поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Поздравления Никушору Дану! Да здравствует свободная Румыния!

Дональд Тускпремьер-министр Польши

Предыдущие президентские выборы прошли в Румынии в ноябре 2024 года, лидером первого тура выборов стал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, которого еврейские общины обвиняют в антисемитизме.

Конституционный суд страны отменил итоги первого тура выборов, позже Джорджеску был предъявлен ряд обвинений, среди которых — распространение ложной информации и незаконное финансирование избирательной кампании.

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