В Кремле ответили на вопрос о связи Джорджеску с Москвой

Песков: Джорджеску не имеет связей с Россией

Победивший на президентских выборах Румынии прошлого года, результаты которых позже были отменены кандидат Келин Джорджеску не имеет связей с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обвиняют нашу страну в причастности какой-то к Джорджеску, это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение. Джорджеску также, кстати, импонировал и [президент США Дональд] Трамп, и идеи трампизма», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что предстоящие выборы в Румынии будут нелегитимными, если на них не будет допущен Джорджеску. Он указал, что происходящее внутри страны является «попиранием всех норм демократии».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Джорджеску на выборах президента страны. Также 8 марта Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против регистрации правопопулистского кандидата.