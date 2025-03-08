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18:16, 8 марта 2025Мир

В Румынии отклонили жалобы против Джорджесеку

Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против Джорджеску
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил жалобы против регистрации в преизденты страны Кэлина Джорджеску. Об этом гласит решение инстанции, передает телеканал Realitatea TV.

«Судьи конституционного суда отклонили все апелляции (...) включая апелляции против Кэлина Джорджеску», — пишет румынский портал. Теперь он может официально баллатироваться в президенты Румынии.

Сообщается, что возле здания республиканского КС находятся много сторонников с Джорджеску. Кроме того, количество полицейских там увеличено, передает издание.

Ранее The Financial Times писал, что действующие власти Румынии хотят не допустить Кэлина Джорджеску к участию в президентских выборах в Румынии. Они запланированы на май этого года.

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