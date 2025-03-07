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17:24, 7 марта 2025Мир

Власти Румынии захотели не допустить к выборам победившего кандидата

FT: Власти Румынии намерены не допустить участия Джорджеску на выборах в мае
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску. Фото: Cristian Cristel / XinHua / Globallookpress.com

Действующие власти Румынии хотят не допустить, чтобы политик Кэлин Джорджеску принял участие в президентских выборах в мае. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за предъявленных ему уголовных обвинений, в числе которых подстрекательство к действиям, направленных против конституционного порядка», — передает издание.

По словам источников, румынские власти были «ошеломлены» тем, какую поддержку получил Джорджеску от вице-президента США Джей Ди Вэнса и американского миллиардера, главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска.

4 марта в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения Джорджеску. В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением на пост президента США Дональда Трампа.

26 февраля Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. По данным источников, следственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.

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