В Румынии задержали кандидата в президенты, которого называли пророссийским. Илон Маск возмущен: «Это беспредел!»

В Румынии задержали экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску

Бывшего независимого кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение этим фактом и назвал случившееся беспределом.

Джорджеску задержали перед подачей документов на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Согласно заявлению его команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Джорджеску намеревался вновь баллотироваться на пост главы государства, однако незадолго до подачи документов его остановили на дороге и доставили в Генеральную прокуратуру для допроса. «Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.

Кэлин Джорджеску (в центре) Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

По данным источников News.ro, следственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.

Как пишет News Bukuresti со ссылкой на прокуратуру страны, политик будет находиться под судебным контролем в течение 60 дней. Он предполагает, что Джорджеску хоть и разрешат вернуться домой, но ограничат в передвижении. Уточняется, что по предъявленному ряду обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Маск раскритиковал задержание румынского политика

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на ситуацию в соцсети X.

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У сторонников Джорджеску прошли массовые обыски

Параллельно с задержанием политика румынские правоохранители провели около 50 обысков в разных регионах страны, включая Сибиу, Тимиш, Илфов и Клуж. По информации Romania Journal, среди объектов внимания оказался дом начальника охраны Джорджеску — Хорациу Потры.

Румынская полиция, не называя конкретных имен, сообщила, что расследует деятельность, связанную с созданием экстремистской группы фашистского или ксенофобского характера. По данным Digi24, одна из сотрудниц охраны Джорджеску якобы поддерживала связи с высокопоставленными российскими политиками и чеченскими военными.

В ответ на задержание политика лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион вместе с коллегами по парламенту направился в прокуратуру, требуя разъяснений. AUR также планирует организовать протест у здания Генпрокуратуры.

Что известно о задержанном кандидате в президенты Румынии?

Кэлин Джорджеску — румынский политик и государственный деятель, который в 2024 году участвовал в президентской гонке в качестве независимого кандидата.

Некоторые СМИ обвиняли его в пророссийских взглядах. В частности, его критиковали за резкие заявления в адрес президента Молдавии Майи Санду, обвиняли в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину и критике Европейского союза, НАТО и США — союзника Румынии по Североатлантическому альянсу — «в терминах советской пропаганды 1950-х годов». Джорджеску также утверждал, что Румынии стоит опираться на «русскую мудрость», а вооруженный конфликт на Украине выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Несмотря на противоречивые взгляды, указывало Financial Times, его поддержка среди румынского населения достигала 40 процентов.

Фото: Octav Ganea / Reuters

На выборах 24 ноября Джорджеску получил 22,94 процента голосов, опередив действующего премьера Марчела Чолаку (19,15 процента) и представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони (19,18 процента). Политический истеблишмент Румынии был крайне удивлен успехом Джорджеску, указывал «Интерфакс», поскольку фаворитами в гонке считались Чолаку и Ласкони.

О желании Конституционного суда Румынии пересчитать результаты первого тура президентских выборов в стране высказывался президент России Владимир Путин. Он шуткой прокомментировал ситуацию: «Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса».

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, ссылаясь на манипуляции с голосами избирателей. Было решено провести повторные выборы: первый тур состоится 4 мая 2025 года, а второй, если понадобится, пройдет 18 мая.