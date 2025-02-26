Бывшего независимого кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение этим фактом и назвал случившееся беспределом.
Джорджеску задержали перед подачей документов на регистрацию в качестве кандидата в президенты
Согласно заявлению его команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Джорджеску намеревался вновь баллотироваться на пост главы государства, однако незадолго до подачи документов его остановили на дороге и доставили в Генеральную прокуратуру для допроса. «Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.
По данным источников News.ro, следственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.
Как пишет News Bukuresti со ссылкой на прокуратуру страны, политик будет находиться под судебным контролем в течение 60 дней. Он предполагает, что Джорджеску хоть и разрешат вернуться домой, но ограничат в передвижении. Уточняется, что по предъявленному ряду обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Маск раскритиковал задержание румынского политика
Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на ситуацию в соцсети X.
Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто беспредел
У сторонников Джорджеску прошли массовые обыски
Параллельно с задержанием политика румынские правоохранители провели около 50 обысков в разных регионах страны, включая Сибиу, Тимиш, Илфов и Клуж. По информации Romania Journal, среди объектов внимания оказался дом начальника охраны Джорджеску — Хорациу Потры.
Румынская полиция, не называя конкретных имен, сообщила, что расследует деятельность, связанную с созданием экстремистской группы фашистского или ксенофобского характера. По данным Digi24, одна из сотрудниц охраны Джорджеску якобы поддерживала связи с высокопоставленными российскими политиками и чеченскими военными.
В ответ на задержание политика лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион вместе с коллегами по парламенту направился в прокуратуру, требуя разъяснений. AUR также планирует организовать протест у здания Генпрокуратуры.
Что известно о задержанном кандидате в президенты Румынии?
Кэлин Джорджеску — румынский политик и государственный деятель, который в 2024 году участвовал в президентской гонке в качестве независимого кандидата.
Некоторые СМИ обвиняли его в пророссийских взглядах. В частности, его критиковали за резкие заявления в адрес президента Молдавии Майи Санду, обвиняли в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину и критике Европейского союза, НАТО и США — союзника Румынии по Североатлантическому альянсу — «в терминах советской пропаганды 1950-х годов». Джорджеску также утверждал, что Румынии стоит опираться на «русскую мудрость», а вооруженный конфликт на Украине выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Несмотря на противоречивые взгляды, указывало Financial Times, его поддержка среди румынского населения достигала 40 процентов.
На выборах 24 ноября Джорджеску получил 22,94 процента голосов, опередив действующего премьера Марчела Чолаку (19,15 процента) и представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони (19,18 процента). Политический истеблишмент Румынии был крайне удивлен успехом Джорджеску, указывал «Интерфакс», поскольку фаворитами в гонке считались Чолаку и Ласкони.
О желании Конституционного суда Румынии пересчитать результаты первого тура президентских выборов в стране высказывался президент России Владимир Путин. Он шуткой прокомментировал ситуацию: «Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса».
6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, ссылаясь на манипуляции с голосами избирателей. Было решено провести повторные выборы: первый тур состоится 4 мая 2025 года, а второй, если понадобится, пройдет 18 мая.