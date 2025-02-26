Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 26 февраля 2025Мир

В Румынии задержали кандидата в президенты, которого называли пророссийским. Илон Маск возмущен: «Это беспредел!»

В Румынии задержали экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Inquam Photos / Reuters

Бывшего независимого кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение этим фактом и назвал случившееся беспределом.

Джорджеску задержали перед подачей документов на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Согласно заявлению его команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Джорджеску намеревался вновь баллотироваться на пост главы государства, однако незадолго до подачи документов его остановили на дороге и доставили в Генеральную прокуратуру для допроса. «Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.

Кэлин Джорджеску (в центре)

Кэлин Джорджеску (в центре)

Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

По данным источников News.ro, следственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.

Как пишет News Bukuresti со ссылкой на прокуратуру страны, политик будет находиться под судебным контролем в течение 60 дней. Он предполагает, что Джорджеску хоть и разрешат вернуться домой, но ограничат в передвижении. Уточняется, что по предъявленному ряду обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Маск раскритиковал задержание румынского политика

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на ситуацию в соцсети X.

Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто беспредел

Илон Маскамериканский бизнесмен, глава DOGE

У сторонников Джорджеску прошли массовые обыски

Параллельно с задержанием политика румынские правоохранители провели около 50 обысков в разных регионах страны, включая Сибиу, Тимиш, Илфов и Клуж. По информации Romania Journal, среди объектов внимания оказался дом начальника охраны Джорджеску — Хорациу Потры.

Румынская полиция, не называя конкретных имен, сообщила, что расследует деятельность, связанную с созданием экстремистской группы фашистского или ксенофобского характера. По данным Digi24, одна из сотрудниц охраны Джорджеску якобы поддерживала связи с высокопоставленными российскими политиками и чеченскими военными.

Материалы по теме:
«Мы — за здравый смысл!» Бывший соруководитель «АдГ» — о консервативном повороте в мире, будущем Германии и отношениях с Россией
«Мы — за здравый смысл!»Бывший соруководитель «АдГ» — о консервативном повороте в мире, будущем Германии и отношениях с Россией
23 февраля 2025
«Кандидат не понравился власти». Путин пошутил о пересчете голосов на выборах президента Румынии
«Кандидат не понравился власти». Путин пошутил о пересчете голосов на выборах президента Румынии
2 декабря 2024

В ответ на задержание политика лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион вместе с коллегами по парламенту направился в прокуратуру, требуя разъяснений. AUR также планирует организовать протест у здания Генпрокуратуры.

Что известно о задержанном кандидате в президенты Румынии?

Кэлин Джорджеску — румынский политик и государственный деятель, который в 2024 году участвовал в президентской гонке в качестве независимого кандидата.

Некоторые СМИ обвиняли его в пророссийских взглядах. В частности, его критиковали за резкие заявления в адрес президента Молдавии Майи Санду, обвиняли в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину и критике Европейского союза, НАТО и США — союзника Румынии по Североатлантическому альянсу — «в терминах советской пропаганды 1950-х годов». Джорджеску также утверждал, что Румынии стоит опираться на «русскую мудрость», а вооруженный конфликт на Украине выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Несмотря на противоречивые взгляды, указывало Financial Times, его поддержка среди румынского населения достигала 40 процентов.

Фото: Octav Ganea / Reuters

На выборах 24 ноября Джорджеску получил 22,94 процента голосов, опередив действующего премьера Марчела Чолаку (19,15 процента) и представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони (19,18 процента). Политический истеблишмент Румынии был крайне удивлен успехом Джорджеску, указывал «Интерфакс», поскольку фаворитами в гонке считались Чолаку и Ласкони.

О желании Конституционного суда Румынии пересчитать результаты первого тура президентских выборов в стране высказывался президент России Владимир Путин. Он шуткой прокомментировал ситуацию: «Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса».

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, ссылаясь на манипуляции с голосами избирателей. Было решено провести повторные выборы: первый тур состоится 4 мая 2025 года, а второй, если понадобится, пройдет 18 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл цели США на Украине

      В России предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при одном условии

      СК раскрыли подробности дела замгубернатора Вологодской области

      Трамп отказался давать Украине значительные гарантии безопасности

      Турист устроил истерику в аэропорту и выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

      Россиянин подменил деньги пенсионерки на бумагу и похитил полтора миллиона рублей

      Познер выступил против возвращения смертной казни в России

      Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

      Мужчина подал в суд на кинопрокатчиков за слишком длинную рекламу и выиграл

      «Омерзительная восьмерка» утроила охоту на ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше