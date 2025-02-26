Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 26 февраля 2025Мир

Кандидата в президенты Румынии задержали

Кандидата в президенты Румынии Джорджеску остановили на дороге и задержали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску остановили на дороге и задержали. Об этом сообщает портал News.ro.

Источники в судебных органах рассказали изданию, что Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса.

Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

Прокуроры и полицейские провели почти 50 обысков в румынских уездах Сибиу, Муреше, Тимише, Илфове и Клуже. Лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион вместе с парламентариями отправится в прокуратуру в связи с задержанием Джорджеску, чтобы потребовать объяснений.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску, который выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине, одержал победу.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      В российском городе хаски разорвали лицо девятилетнему ребенку

      Обвиняемую в фейках о ВС РФ кинокритика Барабаш потребовали отправить под домашний арест

      Солист группы «Три дня дождя» подделал водительские права и был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше