Кандидата в президенты Румынии задержали

Кандидата в президенты Румынии Джорджеску остановили на дороге и задержали

Бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску остановили на дороге и задержали. Об этом сообщает портал News.ro.

Источники в судебных органах рассказали изданию, что Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса.

Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

Прокуроры и полицейские провели почти 50 обысков в румынских уездах Сибиу, Муреше, Тимише, Илфове и Клуже. Лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион вместе с парламентариями отправится в прокуратуру в связи с задержанием Джорджеску, чтобы потребовать объяснений.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску, который выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине, одержал победу.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.