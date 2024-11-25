Критик помощи Украине Джеорджеску лидирует в первом туре выборов в Румынии

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. Об этом сообщает местная газета Adevarul.

Отмечается, что он набрал 22,69 процента голосов. На втором месте находится действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку — за него проголосовали 19,43 процента избирателей, а на третьей позиции оказалась лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря.

Джорджеску выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США оружия Украине.

Ранее Марчел Чолаку заявил, что НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. Он пообещал, что Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны.