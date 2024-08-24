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14:29, 24 августа 2024Мир

В Бухаресте заявили о поддержке Украины

Премьер Чолаку призвал НАТО держать Россию подальше от Румынии

Фото: Remo Casilli / Reuters

НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, в программной речи на съезде в Бухаресте, передает ТАСС.

Чолаку заявил, что Румыния строит самую большую базу военного альянса в Европе и активно участвует во всех стратегических коридорах. По его словам, Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны. Чолаку добавил, что министр транспорта Румынии готовит порт Констанца, который станет главным хабом в восстановительном процессе.

Политик также высказался против восстановления обязательной военной службы в стране, настаивая на армии профессионалов.

23 августа бурмистр города Бяла-Писка Францишек Романкевич заявил, что румынские военные во время учений в Польше попали артиллерийским огнем в жилые дома и повредили школу.

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      Любовь Ширижик
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