Премьер Чолаку призвал НАТО держать Россию подальше от Румынии

НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, в программной речи на съезде в Бухаресте, передает ТАСС.

Чолаку заявил, что Румыния строит самую большую базу военного альянса в Европе и активно участвует во всех стратегических коридорах. По его словам, Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны. Чолаку добавил, что министр транспорта Румынии готовит порт Констанца, который станет главным хабом в восстановительном процессе.

Политик также высказался против восстановления обязательной военной службы в стране, настаивая на армии профессионалов.

23 августа бурмистр города Бяла-Писка Францишек Романкевич заявил, что румынские военные во время учений в Польше попали артиллерийским огнем в жилые дома и повредили школу.