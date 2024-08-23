Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 23 августа 2024Мир

В Польше румынские военные во время учений повредили жилые дома и школу

Бурмистр: румынские военные во время учений попали по жилым домам и школе

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Румынские военные во время учений в Польше попали артиллерийским огнем в жилые дома и повредили школу. Об этом заявил бурмистр города Бяла-Писка Францишек Романкевич, передает РИА Новости.

«Один снаряд попал в окно квартиры, где спал человек. Он разбил стекло, попал в стену. Спящий сильно перепугался, ему была оказана необходимая медицинская помощь. С ним уже все в порядке (...) Всего снарядов было около семи или даже больше, они попали в фасады жилых домов и упали на территорию школы. Кроме того, они повредили детскую площадку и ворота в магазин» — рассказал бурмистр.

Романкевич добавил, что люди, живущие в Бялой-Писке, «уже привыкли» к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения, но до этого таких инцидентов никогда не было.

13 августа Румыния обезвредила шальную мину на своем побережье в Черном море, проведя контролируемый взрыв. Дополнительно сообщается, что мина была обнаружена недалеко от Гриндул-Китук, находящегося на юго-востоке страны. Данный район является частью дельты реки Дуная, которую страна делит с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      ФСБ задержала россиянина за дискредитацию Российской армии

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

      ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

      Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

      Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

      Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

      «Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше