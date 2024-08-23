В Польше румынские военные во время учений повредили жилые дома и школу

Бурмистр: румынские военные во время учений попали по жилым домам и школе

Румынские военные во время учений в Польше попали артиллерийским огнем в жилые дома и повредили школу. Об этом заявил бурмистр города Бяла-Писка Францишек Романкевич, передает РИА Новости.

«Один снаряд попал в окно квартиры, где спал человек. Он разбил стекло, попал в стену. Спящий сильно перепугался, ему была оказана необходимая медицинская помощь. С ним уже все в порядке (...) Всего снарядов было около семи или даже больше, они попали в фасады жилых домов и упали на территорию школы. Кроме того, они повредили детскую площадку и ворота в магазин» — рассказал бурмистр.

Романкевич добавил, что люди, живущие в Бялой-Писке, «уже привыкли» к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения, но до этого таких инцидентов никогда не было.

13 августа Румыния обезвредила шальную мину на своем побережье в Черном море, проведя контролируемый взрыв. Дополнительно сообщается, что мина была обнаружена недалеко от Гриндул-Китук, находящегося на юго-востоке страны. Данный район является частью дельты реки Дуная, которую страна делит с Украиной.