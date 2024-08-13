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14:25, 13 августа 2024Мир

Румыния обезвредила шальную мину в Черном море

Reuters: Румыния обезвредила шальную мину на побережье в Черном море

Фото: Eduard Vinatoru / Inquam Photos / Reuters

Румыния обезвредила шальную мину на своем побережье в Черном море, проведя контролируемый взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

«Изучение фотографий, сделанных на месте, показало, что объект, скорее всего, является противодесантной морской миной типа YaRM (...) Мина взорвалась около 09:50 по Гринвичу», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Дополнительно сообщается, что мина была обнаружена недалеко от Гриндул-Китук, находящегося на юго-востоке страны. Данный район является частью дельты реки Дуная, которую Румыния делит с Украиной.

11 января Министерство обороны Турции сообщило о начале совместной работы с Румынией и Болгарией в группе по разминированию Черного моря.

В свою очередь 1 июля три страны начали совместную операцию по поиску мин в Черном море для защиты судов с зерном с Украины.

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      Максим Габриелян
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