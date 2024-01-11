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13:00, 11 января 2024Мир

Турция, Румыния и Болгария договорились о разминировании Черного моря

Турция, Румыния и Болгария создали группу по разминированию Черного моря

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Турция, Румыния и Болгария договорились о создании группы по разминированию Черного моря. Об этом говорится в заявлении на странице турецкого Минобороны в Х.

«Военные действия создали негативные условия для безопасности в Черном море, создали минную угрозу. Мы в составе трех стран прошлым летом решили принять меры для защиты, создать совместную группу», — отметил глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер.

В деятельности группы по разминированию Черного моря будут участвовать только Военно-морские силы (ВМС) трех стран, подписавших соответствующий меморандум.

Ранее пресс-служба южного оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила, что балкер под флагом Панамы подорвался на мине в акватории Черного моря. Отмечается, что в результате взрыва судно потеряло ход и управление, а на его верхней палубе возник пожар.

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      Семен Александров
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