На Украине сообщили о подрыве иностранного балкера на мине в Черном море

ВСУ сообщили о подрыве балкера под флагом Панамы на мине в Черном море

Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе южного оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ВСУ, в результате взрыва иностранное судно, направлявшееся к одному из дунайских портов под погрузку зерном, потеряло ход и управление, а на его верхней палубе возник пожар. Ранения получили два моряка, один из которых был доставлен в ближайшую больницу.

Отмечается, что во избежание затопления капитан балкера зафиксировал его на мели. К судну были направлены буксиры для доставки в порт.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявлял, что после сильного шторма в Черном море в ноябре в акватории могли быть рассеяны установленные ВСУ минные заграждения. По его словам, подобная ситуация представляет большую опасность для гражданских судов.