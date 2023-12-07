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23:45, 7 декабря 2023Россия

В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

Замсекретаря Совбеза Попов: шторм в Черном море рассеял украинские минные поля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что после сильного шторма в Черном море в ноябре могли быть рассеяны установленные Украиной минные заграждения. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, высота волн доходила до девяти метров. Он подчеркнул, что это был сильнейший за последние десятилетия шторм. В результате были разорваны сетки бонов и рассеяны минные поля. «Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — подчеркнул Попов.

Ранее советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику и теперь пытаются обороняться на одних направлениях и наступать на других. По его словам, корректировка действий ВСУ вызвана наступлением зимы и ресурсными возможностями армии.

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      Марина Совина
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