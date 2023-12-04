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18:24, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о новой тактике ВСУ

Подоляк: ВСУ пытаются обороняться на одних направлениях и наступать на других

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику и теперь пытаются обороняться на одних направлениях и наступать на других. Об этом рассказал советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, корректировка действий ВСУ вызвана наступлением зимы и ресурсными возможностями армии. Кроме того, Подоляк заявил о проведении Киевом «специальных стратегических операций» на Крымском полуострове и в акватории Черного моря и переформатировании противоракетной обороны критически важных объектов инфраструктуры.

«Сейчас все наши ресурсы направляются на увеличение внутреннего производства вооружений и ускорение переговоров с партнерами об увеличении поставок критически важного оборудования для нового этапа наступательных операций», — рассказал советник руководителя офиса президента.

Ранее Подоляк заявлял, что Украина неспособна самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. По его словам, для движения вперед стране необходима технологическая помощь западных стран.

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      Александр Курбатов
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