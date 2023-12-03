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21:09, 3 декабря 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского признали неспособность нарастить военное производство

Подоляк: Украина неспособна нарастить военное производство

Фото: Alina Smutko/Reuters

Украина неспособна самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией, заявил в беседе с УНИАН советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран.

Ранее Подоляк говорил, что блокировка поставок грузов из Польши никак не влияет на доставку оружия из этой страны.

Западные партнеры Киева в последние недели утверждают, что будут продолжать поставлять помощь, однако средств на это будет выделяться меньше. Например, США были вынуждены часть поставок переориентировать на Израиль, который ведет военную операцию в секторе Газа.

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