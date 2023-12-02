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16:16, 2 декабря 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли перебои с поставками оружия из Польши

Советник Зеленского Подоляк: поставки оружия Украине из Польши не блокируются

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Блокада границы с Польшей не влияет на поставки оружия. Об этом в эфире украинского «24 канала» сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Нет, на поставки оружия не влияет», — заявил он, добавив, что это является следствием «абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине».

«Блокируются другие грузы — коммерческие». — подчеркнул советник Владимира Зеленского.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.

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      Глеб Бажуткин
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