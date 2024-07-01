Турция, Румыния и Болгария начали операцию по разминированию Черного моря

Турция, Румыния и Болгария начали операцию по поиску мин в Черном море

Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море для защиты судов с зерном с Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Инициатива по разминированию, возглавляемая Турцией, начала свою реализацию в Черном море», — сообщается в материале.

11 января турецкое Министерство обороны сообщило о начале совместной работы с Румынией и Болгарией в рамках группы по разминированию Черного моря.

Как уточнял глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер, причиной создания группы является «создание негативных условий для безопасности в Черном море из-за конфликта на Украине».