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02:45, 7 декабря 2024Мир

Суд в Румынии объяснил свое решение отменить результаты выборов президента

Конституционный суд Румынии объяснил решение отменить результаты выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Конституционный суд Румынии выпустил мотивационную часть решения об отмене результатов выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Объясняется, что такая мера была принята, поскольку «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Из-за этого весь процесс президентских выборов в стране начнется заново.

Ранее независимый кандидат Кэлин Джорджеску, победивший в первом туре выборов президента Румынии, назвал решение Конституционного суда госпереворотом. Он напомнил, что власть народа представляет собой основу любого демократического государства, и призвал жителей Румынии продолжать борьбу за свои права.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что теперь всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура. «К власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России», — заявил он.

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