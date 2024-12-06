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22:45, 6 декабря 2024Мир

Джорджеску назвал отмену итогов выборов в Румынии госпереворотом

Джорджеску: решение отменить итоги выборов в Румынии является госпереворотом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны, назвав это решение госпереворотом. Об этом политик заявил в своем видеообращении, передает РИА Новости.

«Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.

Кандидат отметил, что власть народа представляет собой основу любого демократического государства. Он призвал жителей Румынии продолжать борьбу за свои права.

Такую же оценку отмене результатов выборов дал российский сенатор Алексей Пушков. «Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России», — написал он.

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