Пушков: отмена второго тура выборов президента Румынии — госпереворот

Отмена второго тура выборов президента Румынии представляет из себя фактический госпереворот, означающий, что к власти в странах Европейского союза (ЕС) должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты. Такую оценку в своем Telegram-канале дал сенатор Алексей Пушков.

«Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура. Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что итоги первого тура выборов были аннулированы из-за того, что победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого правящая элита Румынии и евролибералы «не хотят допускать к власти».

Ранее кандидат в президенты Румынии Елена Ласкони заявила, что Бухарест растоптал демократию после того, как Конституционный суд страны отменил результаты первого тура выборов. «Решение Конституционного суда является незаконным и аморальным. Это тот момент, когда Румыния растоптала демократию», — отметила политик.