В Румынии заявили о растоптанной демократии в стране

Кандидат в президенты Ласкони: Румыния растоптала демократию в стране

Румыния растоптала демократию после того, как Конституционный суд страны отменил результаты первого тура выборов. Об этом заявила кандидат в президенты республики и лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони, передает румынский телеканал Digi 24.

«Решение Конституционного суда отменить результаты первого тура президентских выборов является незаконным и аморальным. Это тот момент, когда Румыния растоптала демократию. Избирательный процесс должен был продолжиться ради уважения воли нашего народа», — отметила политик.

Ласкони указала на то, что президенты «не должны назначаться закулисными переговорами». При этом она подчеркнула, что у нее «украли победу», и решение Конституционного суда приведет к «серьезным последствиям в будущем».

Ранее Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента, по результатам которого победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. По информации источников, весь процесс президентских выборов в Румынии начнется заново.

