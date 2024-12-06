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16:23, 6 декабря 2024Мир

Конституционный суд Румынии аннулировал итоги президентских выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента
Семен Александров (редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента, по результатам которого победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, сообщает Digi24.

Источники телеканала заявили, что Конституционный суд страны решил отменить результаты первого тура, поэтому весь процесс президентских выборов начинается заново.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что румынская разведывательная служба обвинила Россию в якобы вмешательстве в первый тур президентских выборов в стране. По данным издания, Совет национальной безопасности Румынии рассекретил документы разведки, в которых подробно была описана кампания по вмешательству в первый тур выборов. Румынская разведка заявила, что было выявлено якобы «более 85 000 кибератак».

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил Джорджеску, выступающий против помощи Киеву. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.

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