Разведка Румынии обвинила Россию в якобы вмешательстве в выборы

FT: разведка Румынии обвинила Россию в якобы вмешательстве в первый тур выборов

Румынская разведывательная служба обвинила Россию в якобы вмешательстве в первый тур президентских выборов в стране. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Совет национальной безопасности Румынии рассекретил документы разведки, в которых подробно была описана кампания по вмешательству в первый тур президентских выборов (...) Согласно тексту документа, способ и масштаб работы позволяют сделать вывод о том, что злоумышленник располагает значительными ресурсами (...) Разведка пришла к выводу, что платформы российского происхождения получили доступ к информации о входе в румынскую предвыборную сеть», — передает издание.

Румынская разведка заявила, что было выявлено якобы «более 85 000 кибератак».

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий против помощи Киеву. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.

3 декабря президент России Владимир Путин высказался о ситуации вокруг президентских выборов в Румынии. «Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил российский лидер.