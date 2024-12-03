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09:22, 3 декабря 2024Мир

Путин пошутил о ситуации на выборах президента в Румынии

Путин пошутил о выборах президента Румынии 24 ноября
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил о ситуации вокруг президентских выборов в Румынии. Российский лидер объяснил готовность повторно провести первый тур президентских выборов тем, что его результаты разочаровали власти страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил Путин.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в Румынии могут провести повторно при отмене его итогов Конституционным судом страны.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий против помощи Киеву. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.

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