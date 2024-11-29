Первый тур выборов президента в Румынии проведут повторно при отмене его итогов

Первый тур президентских выборов в Румынии проведут повторно при отмене его итогов Конституционным судом страны, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тони Греблэ. Его цитирует интернет-издание G4media.

«Результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными», — сказал руководитель избиркома.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Румыния решила подражать западному тренду, обвиняя Москву во вмешательстве в выборы.