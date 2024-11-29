Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 29 ноября 2024Мир

В Румынии допустили повторное проведение первого тура президентских выборов

Первый тур выборов президента в Румынии проведут повторно при отмене его итогов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Первый тур президентских выборов в Румынии проведут повторно при отмене его итогов Конституционным судом страны, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тони Греблэ. Его цитирует интернет-издание G4media.

«Результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными», — сказал руководитель избиркома.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Румыния решила подражать западному тренду, обвиняя Москву во вмешательстве в выборы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Мужчина спасся от оленя с помощью кофе

      Туристы массово устремились в один регион России

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше