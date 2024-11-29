В Кремле ответили на обвинения Румынии во вмешательстве в выборы

Песков: Румыния решила подражать западному тренду во всем винить Россию

Обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, Румыния решила подражать западному тренду во всем винить Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Скорее всего, эти обвинения Румынии в адрес России о якобы вмешательстве в выборы, знаете, такая определенная манера подражания основному тренду, который в коллективном Западе существует. Имеется в виду, что если что-то происходит, то в первую очередь надо сначала обвинить нас в этом», — отметил представитель Кремля.

25 ноября независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за союз с Россией и критиковавший поставки США оружия Украине, вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. Второй тур выборов главы государства в Румынии пройдет 8 декабря.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов. Кроме того, Бухарест инициировал расследование о якобы российском вмешательстве в избирательный процесс.

