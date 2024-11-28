Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса на выборах президента

Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов президента, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, среди прочего выступающий против помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Судьи приняли к рассмотрению жалобу одного из проигравших кандидатов, который заявил о нарушениях на некоторых избирательных участках, и сообщили, что для устранения любых сомнений в достоверности результатов необходим пересчет голосов по всей стране.

Пересчет голосов должен быть завершен к 14:00 (13:00 по московскому времени) 29 ноября, прежде чем судьи вновь соберутся для обсуждения жалобы.

Ранее газета Politico сообщила, что победа в первом туре президентских выборов в Румынии правого политика Джорджеску испугала Европейский союз (ЕС) и НАТО. Аналитик Милан Нича подчеркнул, что Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства.