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16:37, 28 ноября 2024Мир

В Румынии пересчитают голоса на выборах президента

Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса на выборах президента
Семен Александров (редактор)

Фото: Erin Scott / Reuters

Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов президента, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, среди прочего выступающий против помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Судьи приняли к рассмотрению жалобу одного из проигравших кандидатов, который заявил о нарушениях на некоторых избирательных участках, и сообщили, что для устранения любых сомнений в достоверности результатов необходим пересчет голосов по всей стране.

Пересчет голосов должен быть завершен к 14:00 (13:00 по московскому времени) 29 ноября, прежде чем судьи вновь соберутся для обсуждения жалобы.

Ранее газета Politico сообщила, что победа в первом туре президентских выборов в Румынии правого политика Джорджеску испугала Европейский союз (ЕС) и НАТО. Аналитик Милан Нича подчеркнул, что Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства.

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