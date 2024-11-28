Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов президента, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, среди прочего выступающий против помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Судьи приняли к рассмотрению жалобу одного из проигравших кандидатов, который заявил о нарушениях на некоторых избирательных участках, и сообщили, что для устранения любых сомнений в достоверности результатов необходим пересчет голосов по всей стране.
Пересчет голосов должен быть завершен к 14:00 (13:00 по московскому времени) 29 ноября, прежде чем судьи вновь соберутся для обсуждения жалобы.
Ранее газета Politico сообщила, что победа в первом туре президентских выборов в Румынии правого политика Джорджеску испугала Европейский союз (ЕС) и НАТО. Аналитик Милан Нича подчеркнул, что Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства.