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17:42, 26 февраля 2025Мир

Маск назвал полным бардаком задержание кандидата в президенты Румынии

Маск назвал полным бардаком задержание кандидата в президенты Румынии Джорджеску
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетПрезидентские выборы в США
Кэлин Джорджеску (в центре)

Кэлин Джорджеску (в центре). Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Предприниматель выложил пост на своей странице в X.

«Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто бардак», — написал Маск.

Ранее Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса. Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

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