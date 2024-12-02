Путин пошутил о пересчете голосов в Румынии из-за непонравившегося кандидата

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал желание Конституционного суда Румынии пересчитать результаты первого тура президентских выборов в стране. На встрече с молодыми учеными Путин пошутил, что в Румынии «один из кандидатов не понравился властям».

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников рассказал на встрече с президентом, что в ходе различных конгрессов он старается общаться с участниками и получать обратную связь. «Меня интересует вопрос кадровый, в том числе в образовании. И есть такой простой принцип, я его продемонстрировал на задаче о выборах: допустим, в некой стране прошел второй тур выборов. [Есть] два кандидата», — привел пример Гасников.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — сказал в свою очередь российский президент.

Гасников пояснил, что в данной задаче имел в виду не совсем это. «Ну почему? В Румынии вон сейчас происходит», — отметил Путин.

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В Румынии допустили повторное проведение первого тура президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии Тони Греблэ ранее заявил, что первый тур президентских выборов в стране проведут повторно при отмене его итогов Конституционным судом.

«Результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными», — сказал руководитель избиркома.

25 ноября независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за союз с Россией и критиковавший поставки США оружия Украине, вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. Второй тур выборов намечен на 8 декабря.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов президента. Судьи приняли к рассмотрению жалобу одного из проигравших кандидатов, который заявил о нарушениях на некоторых избирательных участках. В суде заявили, что для устранения любых сомнений в достоверности результатов необходим пересчет голосов по всей стране.

Джорджеску отверг обвинения в связях с Россией

Джорджеску ранее ответил на обвинения в связях с Россией. Он назвал распространение подобных слухов попыткой дискредитировать его и подчеркнул, что его интересуют только культурные связи с РФ, а приоритетом является защита национальных интересов румынского народа.

«Говоря о России, я подразумеваю Достоевского, Чайковского и Толстого. Это такие же связи, что и с Гете в Германии, Данте в Италии и Шекспиром в Англии», — сказал Джорджеску.

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В Кремле ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Румынии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес российской стороны в якобы вмешательстве в выборы в Румынии, заявил, что эта страна решила подражать западному тренду во всем винить Москву.

«Скорее всего, эти обвинения Румынии в адрес России о якобы вмешательстве в выборы, знаете, такая определенная манера подражания основному тренду, который в коллективном Западе существует. Имеется в виду, что если что-то происходит, то в первую очередь надо сначала обвинить нас в этом», — заявил представитель Кремля.

Во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной Евросоюзу и НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X заявлял, что результаты президентских выборов в Румынии стали пощечиной Европейскому союзу (ЕС) и НАТО.

«Неожиданная ситуация в Румынии, где на президентских выборах лидирует кандидат, выступающий за мир и против Евросоюза и Североатлантического альянса, желающий положить конец финансовой поддержке киевского режима. Какая впечатляющая пощечина ЕС и НАТО», — написал политик.