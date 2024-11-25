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14:33, 25 ноября 2024Мир

Во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО

Политик Филиппо: результаты выборов в Румынии стали пощечиной для НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Результаты президентских выборов в Румынии, в первом туре которых лидирует независимый кандидат-евроскептик Кэлина Джорджеску, стали пощечиной для Европейского союза (ЕС) и НАТО. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии патриоты Флориан Филиппо.

«Неожиданная ситуация в Румынии, где на президентских выборах лидирует кандидат, выступающий за мир и против Евросоюза и Североатлантического альянса, желающий положить конец финансовой поддержке киевского режима. Какая впечатляющая пощечина ЕС и НАТО», — написал политик.

Джорджеску, выступающий за союз с Москвой и критиковавший поставки американского оружия Украине, вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. На втором месте находится действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку — за него проголосовали 19,43 процента избирателей. На третьей позиции оказалась лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

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