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07:42, 1 декабря 2024Мир

Кандидат в президенты Румынии ответил на обвинения в связях с Россией

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску опроверг обвинения в связях с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску ответил на обвинения в связях с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Realitatea.

По его словам, распространение подобных слухов является попыткой дискредитировать его. Он подчеркнул, что его интересуют только культурные связи с РФ, а приоритетом является защита национальных интересов румынского народа.

«Говоря о России, я подразумеваю Достоевского, Чайковского и Толстого. Это такие же связи, что и с Гете в Германии, Данте в Италии и Шекспиром в Англии», — сказал Джеорджеску.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, Румыния решила подражать западному тренду во всем винить Москву. «Знаете, такая определенная манера подражания основному тренду, который в коллективном Западе существует», — отметил представитель Кремля.

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