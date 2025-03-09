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21:11, 9 марта 2025Мир

Джорджеску отказали в регистрации на выборах президента Румынии

Digi24: Избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джорджеску на выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом сообщил глава партии «Альянс за союз румын» Джордж Симион, передает Digi24.

«Отказ в регистрации Джорджеску — это новое злоупотребление и продолжение переворота, совершенного 6 декабря. Долой [премьер-министра Румынии Марцела] Чолаку, долой диктаторов!» — заявил политик.

Накануне, 8 марта, Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против регистрации Кэлина Джорджеску. Сообщалось, что возле здания суда находилось много сторонников оппозиционного кандидата.

Ранее сообщалось, что действующие власти Румынии хотят не допустить Джорджеску к участию в президентских выборах. Они запланированы на май этого года.

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