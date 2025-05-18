Дуров обвинил европейское правительство в требовании блокировать Telegram-каналы

Дуров заявил об отказе блокировать румынские Telegram-каналы накануне выборов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Об этом он сообщил в своем канале.

Дуров не назвал, из какой именно страны к нему обращались с требованием, но сопроводил пост эмодзи в виде багета.

«Я категорически отказался. Telegram не будет блокировать румынские политические каналы. Нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы», — написал Павел. Также он сменил свое франкоязычное имя пользователя в Telegram на англоязычное — Pavel Durov.

Ранее Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах», — отметил он.