Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров обвинил европейское правительство в требовании блокировать Telegram-каналы

Дуров заявил об отказе блокировать румынские Telegram-каналы накануне выборов
Ольга Коровина

Фото: Thomas SAMSON / Getty Images

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Об этом он сообщил в своем канале.

Дуров не назвал, из какой именно страны к нему обращались с требованием, но сопроводил пост эмодзи в виде багета.

«Я категорически отказался. Telegram не будет блокировать румынские политические каналы. Нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы», — написал Павел. Также он сменил свое франкоязычное имя пользователя в Telegram на англоязычное — Pavel Durov.

Ранее Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали проверку после слов комбата о «дебильных задачах» на Курщине

    Врач развеял несколько опасных мифов о высоком давлении

    Российская школьница попала в реанимацию после попытки похудеть

    Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем

    В МИД отреагировали на заявления об отсутствии поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    В США заявили о сближении позиций Москвы и Киева

    В Госдуме объяснили отказ Загитовой в строительстве школы

    Дуров обвинил европейское правительство в требовании блокировать Telegram-каналы

    Стала известна главная тема встречи Зеленского и Вэнса

    Вагнер Лав назвал любимый алкогольный напиток из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости