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04:07, 11 мая 2025Наука и техника

Дуров оценил рекламу WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»

Дуров высказался о рекламе WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах», — отметил он. Дуров заявил, что лучше бы WhatsApp потратил эти средства на инновации. «Telegram технологически опережает WhatsApp на годы — и каждый месяц это отставание лишь растет», — рассказал Дуров.

Ранее Дуров опубликовал в мессенджере поздравление с Днем Победы и рассказал про деда-фронтовика. Его дед был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом «Красная Звезда».

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