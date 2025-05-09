Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

Павел Дуров опубликовал поздравление с Днем Победы и рассказал про деда

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в мессенджере поздравление с Днем Победы и рассказал про деда-фронтовика.

Семен Туляков был командиром взвода и лейтенантом. «По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ — но в сотни раз менее заслуженно», — поделился Дуров.

Его дед был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом «Красная Звезда».

Дуров также сообщил, что к 80-летию Победы мессенджер подготовил специальную серию подарков.

Ранее российский лидер Владимир Путин подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу Кемелю звания Героя СССР. Казахстанский лидер заявил, что очень тронут этой инициативой. До этого Минобороны России рассекретило наградной лист отца действующего президента Казахстана — он был награжден орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве.