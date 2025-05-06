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09:42, 6 мая 2025Бывший СССР

Министерство обороны рассекретило наградной лист отца Токаева

Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Министерство обороны России рассекретило наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — Кемеля Токаева. Документ опубликован на портале «Подвиг народа».

В документе указано о награждении Токаева орденом Отечественной войны II за участие в сражениях в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

Кемель Токаев, как отмечается, первым ворвался в расположение противника и, уничтожив пять немецких солдат и взяв одного в плен, вернулся к своим с ранением в ногу.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в российской столице.

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