Министерство обороны рассекретило наградной лист отца Токаева

Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана

Министерство обороны России рассекретило наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — Кемеля Токаева. Документ опубликован на портале «Подвиг народа».

В документе указано о награждении Токаева орденом Отечественной войны II за участие в сражениях в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

Кемель Токаев, как отмечается, первым ворвался в расположение противника и, уничтожив пять немецких солдат и взяв одного в плен, вернулся к своим с ранением в ногу.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в российской столице.