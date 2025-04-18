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00:47, 18 апреля 2025Россия

Путин созвонился с президентом Казахстана

Кремль: Состоялся телефонный разговор Путина с Токаевым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Помимо этого, в ходе разговора российский президент поделился мнением относительно диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в российской столице.

Ранее Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны стремительно развиваются во всех сферах сотрудничества. Он добавил, что на развитие отношений двух стран также положительно влияют горизонтальные форматы многостороннего взаимодействия

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