Путин созвонился с президентом Казахстана

Кремль: Состоялся телефонный разговор Путина с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Помимо этого, в ходе разговора российский президент поделился мнением относительно диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в российской столице.

Ранее Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны стремительно развиваются во всех сферах сотрудничества. Он добавил, что на развитие отношений двух стран также положительно влияют горизонтальные форматы многостороннего взаимодействия