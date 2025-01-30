Токаев рассказал о подъеме в отношениях России и Казахстана

Отношения Москвы и Астаны стремительно развиваются во всех сферах сотрудничества. Об этом на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.
«Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей», — заявил казахстанский лидер.
Он добавил, что на развитие двух стран также положительно влияют горизонтальные форматы многостороннего взаимодействия, как, например, прошедший в ноябре 2024 года в Уфе Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Ранее Токаев сообщил о своем намерении посетить Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.