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16:01, 30 января 2025Бывший СССР

Токаев рассказал о подъеме в отношениях России и Казахстана

Президент Казахстана Токаев: отношения Москвы и Астаны находятся на подъеме
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Отношения Москвы и Астаны стремительно развиваются во всех сферах сотрудничества. Об этом на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

«Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей», — заявил казахстанский лидер.

Он добавил, что на развитие двух стран также положительно влияют горизонтальные форматы многостороннего взаимодействия, как, например, прошедший в ноябре 2024 года в Уфе Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Ранее Токаев сообщил о своем намерении посетить Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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