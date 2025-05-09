Путин подарил Токаеву наградной лист его отца

Путин подарил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу Кемелю звания Героя СССР. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

«Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза», — говорится в сообщении.

В свою очередь, казахстанский лидер заявил, что очень тронут этой инициативой. Он добавил, что во Ржеве в братской могиле захоронен его родной дядя, и выразил признательность за решение поместить на панно российского воина именно его фотографию.

Ранее Министерство обороны России рассекретило наградной лист отца действующего президента Казахстана. Документ зафиксировал награждение Кемеля Токаева орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве.