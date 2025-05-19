Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Туск поздравил мэра Бухареста Дана с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.

Политик поздравил кандидата еще до объявления официальных результатов. «Поздравления Никушору Дану! Да здравствует свободная Румыния!» — написал польский премьер.

Ранее в МИД Румынии сообщили, что во втором туре выборов обнаружили «признаки вмешательства России». В ответ на обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы президента Румынии, в ходе которых якобы обнаружили «признаки российского вмешательства», сложно назвать выборами