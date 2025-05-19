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06:08, 19 мая 2025Мир

Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Туск поздравил мэра Бухареста Дана с победой на выборах президента Румынии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента России 2024
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Leon Neal / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.

Политик поздравил кандидата еще до объявления официальных результатов. «Поздравления Никушору Дану! Да здравствует свободная Румыния!» — написал польский премьер.

Ранее в МИД Румынии сообщили, что во втором туре выборов обнаружили «признаки вмешательства России». В ответ на обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы президента Румынии, в ходе которых якобы обнаружили «признаки российского вмешательства», сложно назвать выборами

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