Захарова ответила на слова МИД Румынии о «российском вмешательстве» в выборы

Захарова: В выборы президента Румынии невозможно вмешаться

Выборы президента Румынии, в ходе которых якобы обнаружили «признаки российского вмешательства», сложно назвать выборами. На слова внешнеполитического ведомства Бухареста ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

В МИД Румынии сообщили, что во втором туре выборов обнаружили «признаки вмешательства России».

«Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!» — написала Захарова.

Ранее в мае создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в давлении и требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Он оформил пост эмодзи с изображением багета.

В том же месяце стало известно, что полиция Румынии вывела кандидата в президенты страны Джеордже Симиона с избирательного участка в пригороде Бухареста во время второго тура голосования.