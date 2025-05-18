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10:08, 18 мая 2025Мир

Фаворита президентских выборов в Румынии вывели с избирательного участка

Полиция Румынии вывела кандидата в президенты Симиона с избирательного участка
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Полиция Румынии вывела кандидата в президенты страны Джеордже Симиона с избирательного участка в пригороде Бухареста во время второго тура голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, опубликованную в социальных сетях.

Вместе с Джордже Симионом полиция попросила покинуть участок и пришедшего с ним Кэлина Джеорджеску, победителя первого тура президентских выборов прошлого года, результаты которого были отменены. Фаворит отмененной кампании ранее заявлял о поддержке Симиона и участвовал в его предвыборных мероприятиях.

Лидер правого «Альянса за объединение румын» Джеордже Симион победил в первом туре новых выборов, который прошел 4 мая. Сейчас по большинству опросов он способен одержать победу и во втором туре с результатом 52-54 процента. Соперником Симиона выступает мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан.

Ранее во втором туре президентских выборов в Румынии свой голос отдала президент Молдавии Майя Санду. Она является румынской гражданкой и, соответственно, имеет избирательное право.

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