Президент Молдавии Санду проголосовала на президентских выборах в Румынии

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала во втором туре президентских выборов, которые проходят в Румынии. Об этом сообщил советник главы государства Игорь Захаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санду завершила свое участие в саммите Европейского политического сообщества Албании естественным жестом для любого заинтересованного гражданина: она проголосовала в посольстве Румынии в Тиране», — написал Захаров.

Ее возможность выбирать будущего румынского президента объясняется двойным гражданством: Молдавии и Румынии. Недавно Санду обращалась к гражданам Румынии с призовом массово голосовать. По ее словам, это необходимо, чтобы защитить то, что страна уже выиграла, но теперь находится под угрозой.

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион заявил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен повлиял на решение отменить декабрьские президентские выборы. Он пообещал в случае избрания на пост рассекретить документы с заседания Верховного совета обороны Румынии, которые касаются отмены прошлогодних выборов.