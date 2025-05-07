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11:42, 7 мая 2025Мир

Фаворит президентской гонки в Румынии заявил об американском вмешательстве в выборы

Фаворит президентской гонки в Румынии Симион заявил о вмешательстве США в выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион заявил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен повлиял на решение отменить декабрьские президентские выборы в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

«Где было российское вмешательство? Я знаю только об Энтони Блинкене», — ответил политик на вопрос журналиста Euronews, спросившего о якобы оказании со стороны России поддержки бывшему кандидату в президенты страны Кэлину Джеорджеску.

Симеон также пообещал в случае избрания на пост рассекретить документы с заседания Верховного совета обороны Румынии, которые касаются отмены прошлогодних выборов.

В марте победивший в первом туре президентской гонки Джеордже Симион заявил, что отклонение Центральной избирательной комиссией Румынии кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны является продолжением государственного переворота.

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.

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